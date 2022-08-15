ООН, 15 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН. В ООН призвали развивать транспортную отрасль для помощи странам без моря

"Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение коммерческих судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что 16 августа разрешен выход судну PROPUS из Черноморска. На его борту 9111 тонн пшеницы. Оно пойдет в Румынию. Также из Черноморска разрешен выход судна MV OSPREY S. Оно направляется в турецкий Искендерун и перевозит 11 500 тонн зерна. Судно RAMUS, перевозящее 6161 тонну пшеницы, направится из Черноморска в Карасу (Турция).

Из Южного разрешен выход MV BRAVE COMMANDER — на борту 23 300 тонн пшеницы. Судно направится в Джибути. Отмечается, что пшеница предназначена для Эфиопии в рамках мер борьбы Всемирной продовольственной программы с засухой. MV BONITA также выйдет из порта Южный с 60 000 метрических тонн кукурузы и отправится в южнокорейский Инчхон.

Также СКЦ разрешил прибытие двух судов в Черноморск и одного в Одессу.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.