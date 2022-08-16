МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года, при этом на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом вряд ли рост будет быстрым — в 2024 году он составит не более 1,5%, прокомментировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов. Россиянам дали прогноз, каким будет курс рубля к концу осени

"Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета", — ответил он на вопрос, когда российская экономика начнет восстанавливаться.

В то же время Сухов отметил, что самое сложное сейчас спрогнозировать, насколько быстро будет дальше восстанавливаться экономика.

"Вслед за действующими санкциями следует ожидать волну сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке, пока не ясны ее масштабы с учетом возможного изменения географии экспорта. Кроме того, сейчас предприятия используют запасы для производства, а вот когда они закончатся, их нужно будет компенсировать. Так что вряд ли мы будем свидетелями быстрого роста в 2024 году, в лучшем случае 1-1,5%", — говорит глава АКРА.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году, при этом нижней точки экономика достигнет в первой половине 2023 года.

Ранее во вторник Сухов в интервью агентству заявил, что спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5% и составить 0,5-2% в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце года — начале следующего года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.