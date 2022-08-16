МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Международная горнодобывающая компания BHP Group Ltd отчиталась о рекордной прибыли на фоне роста цен на сырьевые товары, что привело к уверенному росту ее акций, сообщило агентство Рейтер. Он также не исключила повторного предложения о покупке OZ Minerals, за которую была готова заплатить 6 млрд долларов. Чистая прибыль Henkel сократилась вдвое в первом полугодии

Акции крупнейшей в мире горнорудной компании по рыночной стоимости подскочили на 5,5%. Инвесторов обрадовал более высокий, чем ожидалось, годовой скачок скорректированной прибыли — она увеличилась сразу на 26%, став самой высокой с 2011 года. Кроме того, компания объявила рекордный дивиденд.

Скорректированная прибыль от продолжающихся операций за год, закончившийся 30 июня, выросла до 21,32 млрд долларов с 16,99 млрд долларов годом ранее и превысила консенсус-прогноз Vuma Financial, который составлял 20,89 млрд долларов.

Благодаря богатым запасам капитала и большей гибкости после объединения своих публичных структур в Лондоне и Сиднее, BHP начала вновь искать возможности для приобретений. Так, 8 августа она обратилась с предложением о покупке к медно-никелевой компании OZ Minerals за 8,34 млрд австралийских долларов (5,8 млрд долларов США). Это ее второе предложение о поглощении за год. Оно было отклонено.

"У нас есть много рычагов для роста, и слияния и поглощения — лишь один из них. Мы будем продолжать действовать дисциплинированно", — сказал генеральный директор BHP Майк Генри, выступая на пресс-конференции после оглашения финансовых результатов.

Генри не стал комментировать, вернется ли BHP к OZ Minerals с пересмотренным предложением. Акции OZ Minerals выросли на 1,2%, в то время как ведущий сиднейский фондовый индекс поднялся на 0,5%.

"Приятно, но не обязательно", — так отозвался Генри о приобретении OZ Minerals. "Очень жаль, что совет директоров (OZ Minerals) решил отказаться от обсуждения", — добавил он, общаясь с журналистами.

Предложение о покупке OZ Minerals, наряду со слиянием нефтяного бизнеса BHP в июне, показывает, что у компании большой избыточный денежный поток и она стремится к расширению, сказал Азим Шериф, рыночный аналитик CMC Markets. Saudi Aramco увеличила чистую прибыль на 90% во втором квартале

"Сферы меди и энергетики действительно позитивны для компании, и это также нашло отражение в прогнозах", — сказал Шериф.

"BHP сохранила 4 млрд долларов денежных средств, несмотря на чистый долг в размере 300 млн долларов. Такие показатели баланса говорят о готовности компании к дальнейшим слияниям и поглощениям", — говорится в заметке аналитиков RBC.

За финансовый год, закончившийся 30 июня, акционеры получат окончательный дивиденд в размере 1,75 доллара на акцию. Общий объем выплат достиг пика — 3,25 доллара на акцию, в то время как другие горнодобывающие компании сократили распределение капитала в связи со снижением прибыли.

Горнодобывающая компания заявила, что будет оценивать варианты расширения производства на своем ведущем предприятии по добыче железной руды до 330 млн тонн в год. Также она продолжит изучать возможности роста в "перспективных видах сырья", таких как медь и никель.

Успехи ее железорудных предприятий в Западной Австралии помогли компенсировать падение цен на сталелитейную продукцию с рекордных уровней прошлого года. Усилия Китая по ограничению выбросов и снижение строительной активности в обремененном долгами местном секторе недвижимости сократили спрос.

"Мы рассчитываем на то, что Китай станет источником стабильности спроса на сырьевые товары в будущем году, поскольку политическая поддержка постепенно становится все более действенной", — сказал Генри.

BHP также предупредила о замедлении темпов роста в странах с развитой экономикой по мере ужесточения денежно-кредитной политики. По ее оценкам, трудовые ограничения продолжат оказывать давление на глобальные и местные цепочки поставок.