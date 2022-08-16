МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 8 по 13 августа выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2,8%, средний чек — на 0,4%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир" оценил рост недельных расходов россиян и среднего чека в июле

Уточняется, что на предыдущей неделе расходы россиян увеличились на 2,1%, а средняя стоимость одной покупки не изменилась и составила 669 рублей.

"В период с 8 по 13 августа средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,8%. Индекс недельных расходов составил 5 424 рубля", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы увеличились на 2,9%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился. Средняя стоимость одной покупки составила 673 рубля", — говорится в материалах исследования. Так, средний чек за неделю вырос на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 5%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.