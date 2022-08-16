МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 24,6 миллиарда евро с 26,3 миллиарда в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно упало в августе

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицита на уровне 20 миллиардов евро.

Экспорт товаров из еврозоны увеличился на 20,1% в годовом выражении, до 252,2 миллиарда евро, импорт — на 43,5%, до 276,8 миллиарда. При этом в июне 2021 года был зафиксирован профицит в 17,2 миллиарда евро.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 34 миллиарда евро после дефицита в 35 миллиардов в мае и профицита в 14 миллиардов год назад. Экспорт товаров из ЕС в июне увеличился в годовом выражении на 19,4%, до 224,9 миллиарда евро, импорт — на 48,5%, до 258,9 миллиарда.