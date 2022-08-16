МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Болгарии в июле достигла рекордно высоких 17,3 процента, сообщает Национальный статистический институт (НСИ). Инфляция цен на продовольствие в Британии достигла рекордных 11,6%

Для Болгарии это самый высокий уровень годовой инфляции с мая 1998 года, периода выхода из гиперинфляции, когда этот показатель составлял порядка 18 процентов.

Месячная инфляция за июль составила 1,1 процента. Наибольший рост цен наблюдается в группах, относящихся к развлечениям и культуре (7,4 процента) и ЖКХ (5,2 процента).

Подешевели за месяц одежда и обувь (минус 2,0 процента), транспорт (минус 1,7 процента) и продукты питания (минус 0,1 процента).

Инфляция измеряется по индексу потребительских цен, при этом месячная инфляция за июль 2022 года сравнивается с предыдущим месяцем, а годовая инфляция за июль 2022 года сравнивается с тем же месяцем предыдущего года, сообщает НСИ.