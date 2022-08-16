МИНСК, 16 авг — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-июле текущего года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статкомитет республики. Эксперт выяснил, зачем российские туристы едут в Белоруссию

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – июль 2022 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 104,6 миллиарда (белорусских – ред.) рублей (около 40,4 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 94,8% к уровню января – июля 2021 года", — говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе – июле 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,8%.

ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на фоне западных санкций. Власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Александр Червяков ранее заявил, что уже во втором полугодии этого года ожидается восстановительная динамика ВВП. Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич позже заявил, что ведомство ожидает преломления отрицательного тренда в экономике страны в августе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны по итогам текущего года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заверил президента, что правительство приложит все усилия, чтобы выполнить эту задачу.