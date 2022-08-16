ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Рост стоимости продуктов питания в Канаде по итогам июля ускорился до 9,9% в годовом выражении по сравнению с июньским значением в 9,4%, говорится в опубликованных во вторник данных статистической службы страны. Инфляция в Канаде достигла максимума с 1983 года в июне

Наиболее заметную динамику показали яйца, подорожав на 15,8%, чай и кофе — на 13,8%, хлебобулочные изделия — на 13,6% и свежие фрукты — на 11,7%.

В целом цены в Канаде за июль выросли на 7,6% к тому же месяцу 2021 года, снизившись по сравнению с июньским значением в 8,1%.

"Снижение стало результатом замедления роста цен на топливо", — отмечается в докладе.

При этом бензин в стране подорожал на 35,6% в годовом выражении, против темпов роста на 54,6% в июне.

Также заметную динамику показал природный газ. Цены на него в Канаде выросли в июле на 42,6% в годовом выражении, тогда как в июне рост составлял 26%.