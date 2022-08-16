Продукты питания в Канаде за июль подорожали почти на 10% в годовом выражении
ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Рост стоимости продуктов питания в Канаде по итогам июля ускорился до 9,9% в годовом выражении по сравнению с июньским значением в 9,4%, говорится в опубликованных во вторник данных статистической службы страны.
Наиболее заметную динамику показали яйца, подорожав на 15,8%, чай и кофе — на 13,8%, хлебобулочные изделия — на 13,6% и свежие фрукты — на 11,7%.
В целом цены в Канаде за июль выросли на 7,6% к тому же месяцу 2021 года, снизившись по сравнению с июньским значением в 8,1%.
"Снижение стало результатом замедления роста цен на топливо", — отмечается в докладе.
При этом бензин в стране подорожал на 35,6% в годовом выражении, против темпов роста на 54,6% в июне.
Также заметную динамику показал природный газ. Цены на него в Канаде выросли в июле на 42,6% в годовом выражении, тогда как в июне рост составлял 26%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837803242.html