КАРАКАС, 17 авг — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада не достигли результата и бумерангом ударили по его экономике, заявил венесуэльский депутат Хесус Фария. Харакири для Германии: в бундестаге высказались о санкциях против России

"Они далеки от результата, наоборот — рубль укрепился, обеспечение населения (всем необходимым) гарантировано, экономика России взяла под контроль инфляционные явления, которые проявились вначале, но (санкции) спровоцировали очень ощутимый эффект бумеранга", — сказал он.

Депутат отметил, что мировая экономика из-за санкций взяла курс к ситуации с инфляцией, которой почти не было в последние десятилетия. Это выражается в ценах на энергию, продукты питания, включая голод в некоторых странах, пояснил он.

Фария считает, что последствия санкций показали невозможность для мира следовать приказам со стороны США.

"После этой агрессии, которую США и их союзники развязали против Российской Федерации, и после этих последствий для планеты… будет закрепляться процесс становления нового мирового порядка, это ярчайшая демонстрация империи в упадке", — подчеркнул он.