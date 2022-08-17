МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП Венгрии во втором квартале 2022 года составил 6,5%, по этому показателю страна находится "в первых рядах" среди членов Евросоюза, сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга.

Еврозона

ВВП еврозоны увеличился во втором квартале

"Пришли хорошие новости! Венгерская экономика выросла на 6,5% во втором квартале! После роста на 8,2% в первом квартале экономика все еще находится на подъеме", — написал Варга в соцсетях.

По его словам, несмотря на конфликт на Украине, венгерская экономика смогла повысить свои показатели, и даже "занимает первые места в рейтинге Евросоюза".

"Росту способствовали все отрасли, кроме пострадавшего от засухи сельского хозяйства: хорошо показали себя промышленность, торговля, туризм, финансовая отрасль и сектор информационных коммуникаций. Основой эффективности венгерской экономики является труд: в этом году число занятых превысило 4,7 миллиона, а безработица достигла рекордно низкого уровня, приблизившись к 3%", — сказал Варга в обращении, опубликованном в соцсетях.

Он подчеркнул, что венгерское правительство работает, чтобы защитить рост экономики даже в условиях кризиса, сохранить рабочие места и еще больше сократить дефицит и госдолг.