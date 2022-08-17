МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП Венгрии во втором квартале 2022 года составил 6,5%, по этому показателю страна находится "в первых рядах" среди членов Евросоюза, сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга. ВВП еврозоны увеличился во втором квартале

"Пришли хорошие новости! Венгерская экономика выросла на 6,5% во втором квартале! После роста на 8,2% в первом квартале экономика все еще находится на подъеме", — написал Варга в соцсетях.

По его словам, несмотря на конфликт на Украине, венгерская экономика смогла повысить свои показатели, и даже "занимает первые места в рейтинге Евросоюза".

"Росту способствовали все отрасли, кроме пострадавшего от засухи сельского хозяйства: хорошо показали себя промышленность, торговля, туризм, финансовая отрасль и сектор информационных коммуникаций. Основой эффективности венгерской экономики является труд: в этом году число занятых превысило 4,7 миллиона, а безработица достигла рекордно низкого уровня, приблизившись к 3%", — сказал Варга в обращении, опубликованном в соцсетях.

Он подчеркнул, что венгерское правительство работает, чтобы защитить рост экономики даже в условиях кризиса, сохранить рабочие места и еще больше сократить дефицит и госдолг.