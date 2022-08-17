МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере. Об этом сообщили на сайте правительства страны. Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для предприятий АПК

Отмечается, что председатель правительство России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Николо Пашинян провели телефонные переговоры. "Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях", — сказано в сообщении.

Добавляется, что премьеры рассмотрели приоритетные задачи расширения взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета 25–26 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).