МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В Евросоюзе обеспокоены продвижением России и Китая в Латинской Америке и готовят дипломатическое и торговое "контрнаступление" на 2023 год, которое позволит вернуть позиции в регионе, сообщила газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ, составленный Европейской службой внешних связей и направленный главам МИД европейских стран. В Венесуэле считают, что антироссийские санкции не достигли результата

В документе сказано, что Евросоюз почти десятилетие пренебрегал отношениями со странами Латинской Америки и сосредоточился на других проблемах, включая Ливию, Сирию и Украину. При этом Китай нарастил свои инвестиции в 26 раз с 2000 по 2020 год "и является первым или вторым по важности торговым партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя ЕС и превосходя Соединенные Штаты во многих странах".

Согласно документу, Брюссель уже ощущает конкуренцию со стороны Пекина и Москвы в поиске поддержки региона на многосторонних форумах и попытается остановить растущую дистанцию с Латинской Америкой "качественным скачком" в интенсивности отношений и контактов, кульминацией которого, как ожидается, станет саммит в период председательства Испании в ЕС во второй половине 2023 года.

"На карту поставлено доверие к ЕС, его сила и способность влиять на международной арене… ЕС должен систематически расширять свое многостороннее взаимодействие со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ввиду усиления конкуренции со стороны Китая, России и других стран", — цитирует издание документ.

Журналисты отметили, что Еврокомиссия выделяет 3,4 миллиарда евро на сотрудничество с регионом в период с 2021 по 2027 год. Европейская служба внешних связей считает, что эти средства следует использовать "стратегически и с максимальной отдачей". Брюссель также изучает подготовку инвестиционного пакета, который, опираясь на государственный и частный капитал, а также кредиты, мог бы привлечь 8 миллиардов евро. При этом речь не идет об альтруизме, пишет издание. В документе отмечаются три страны региона — Боливия, Аргентина и Чили — которые обладают 60% запасов лития, кроме того, Венесуэла, Аргентина и Бразилия имеют важные запасы нефти и газа.