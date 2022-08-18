МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, они обсудили продовольственную безопасность, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин проинформировал Видодо об усилиях России, Турции и ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений
Президенты также затронули вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
"С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре", — сказано в сообщении.
Кроме того, они рассмотрели вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере.
Российский лидер также поздравил Виодо и народ Индонезии с национальным праздником — Днем независимости, который отмечался 17 августа.