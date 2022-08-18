2022-08-18T13:32:00+03:00

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2022-08-18T13:32:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837822670.html

Евросоюз обсудит вопрос дальнейшей выдачи виз россиянам 30-31 августа

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЕС ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВИЗ ДЛЯ РОССИЯН, ТЕМА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА НЕФОРМАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ МИД В ПРАГЕ 30-31 АВГУСТА — ЕК Новость дополняется ПРАЙМ, 18.08.2022

бизнес, экономика, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60