МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ЕС ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВИЗ ДЛЯ РОССИЯН, ТЕМА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА НЕФОРМАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ МИД В ПРАГЕ 30-31 АВГУСТА — ЕК

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