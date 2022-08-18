МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ЕС ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВИЗ ДЛЯ РОССИЯН, ТЕМА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА НЕФОРМАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ МИД В ПРАГЕ 30-31 АВГУСТА — ЕК
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837822670.html
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ЕС ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВИЗ ДЛЯ РОССИЯН, ТЕМА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА НЕФОРМАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ МИД В ПРАГЕ 30-31 АВГУСТА — ЕК
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220818/837822670.html
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