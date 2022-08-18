МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российская сторона не оставит без должной реакции Финляндии по визам для россиян, сообщил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев. Евросоюз обсудит вопрос дальнейшей выдачи виз россиянам 30-31 августа

"Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами", — сказал Иванов на брифинге, указав на то, что это является свидетельством "политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения".

"Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", — заявил он, не уточнив, каков будет ответ Москвы на подобные действия западных стран.

Нечаев также добавил, что Россия не исключает принятия на уровне Евросоюза решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам и такие шаги не останутся без должной реакции Москвы, о них скоро будет объявлено.