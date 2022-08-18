МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по судостроению, где намерены обсудить вызовы перед производителями и заказчиками судов. Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность

"Сегодня рассмотрим ситуацию в судостроении, обсудим, с какими вызовами сталкиваются российские верфи, производители и заказчики судов, и, конечно, какие стратегические задачи стоят перед отраслью, прежде всего перед ее гражданским сегментом", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам судостроения.

Также президент подчеркнул значимость этой отрасли для многих сфер.

"Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране", — отметил Путин.