МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 8 по 14 августа снизился четвертую неделю подряд, опустившись на 1,9 пункта — до 104,3 пункта. Бурятия официально ввела масочный режим в общественных местах

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек снизился по большинству товаров набора: по медицинским маскам на 6% — до 115 рублей, по перчаткам — на 3%, до 138 рублей, по лимонам — на 2%, до 42 рублей, по антисептикам и кусковому мылу — на 1%, до 274 рублей и 104 рублей соответственно. На прежнем уровне он остался по туалетной бумаге (103 рубля) и по гречке (110 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,9 пункта и составил 104,3 пункта.

Средний чек покупки одноразовых масок и антисептиков снижается на фоне роста объемов продаж — потребители берут средства индивидуальной защиты чаще, но уже меньшими комплектами, отмечают аналитики "Платформы ОФД".