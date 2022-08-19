МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Британии грозит гуманитарный кризис на фоне роста цен, считают в службе здравоохранения страны. Исследование: четверть британцев может остаться без света в октябре

"Стране грозит гуманитарный кризис. Многие люди могут столкнуться с ужасным выбором: отказаться от еды, чтобы обогреть дома или жить в холоде, сырости, очень неприятных условиях. Это в свою очередь может привести к вспышкам заболеваний и болезням по всей стране", — приводит газета Times слова Мэтью Тейлора, исполнительного директора ассоциации, в которую входят государственные организации здравоохранения.

Эта ассоциация выступила в роли координатора при написании обращения главе минфина Надиму Захави от более 100 руководителей организаций в сфере здравоохранения. Они требуют от министра мер, чтобы избежать перегруженности больниц. Для этого правительству следует предложить гражданам дополнительную помощь в оплате счетов за энергию.

Тейлор указывает на то, что система здравоохранения Британии (NHS), скорее всего, столкнется с самой сложной зимой за всю историю наблюдений.

"Руководители NHS уже приняли беспрецедентные меры, поскольку они знают, что топливная нищета неизбежно приведет к значительному увеличению спроса на услуги служб, которые и без того очень уязвимые", — добавил он. Thames Water запретила 14 миллионам британцев использовать поливные шланги

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Накануне Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1%.