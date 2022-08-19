АНКАРА, 19 авг — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что напомнил Владимиру Зеленскому о возможности провести в Турции его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Bloomberg рассказал, как Путин спас Эрдогана

Эрдоган отметил, что в ходе переговоров с Зеленским во Львове, они обсудили все аспекты отношений двух стран, при этом главной темой была проводимая Россией спецоперация.

"Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Украины.

Он также добавил, что в ходе трехсторонней встречи с Зеленским и генсеком ООН Гутеррешем обсуждались шаги, которые можно предпринять для активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна.