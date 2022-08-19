АНКАРА, 19 авг — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры. Эрдоган напомнил Зеленскому о возможности провести встречу с Путиным

Президент Турции отметил, что тема Запорожской АЭС не случайна.

"Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать… Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", — сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Украины.

Турецкий лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове в четверг.