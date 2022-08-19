МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Торговля между Казахстаном и Россией развивается успешно, ее динамика положительна, сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Путин рассказал об учениях России и Казахстана в рамках ОДКБ

Отмечается, что президент республики находится в сочи с рабочим визитом.

По словам Токаева, торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Россией, в частности, промышленная кооперация, развивается успешно.

"Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная, в прошлом году объем торговли составил 24,5 миллиарда долларов. По этому показателю Россия занимает первое место в нашем товарообороте", — подчеркнул президент Казахстана на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, нет никаких оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России. "Вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с вами согласен, нас объединяет общая граница — сама протяженная в мире сухопутная граница", — уточнил казахстанский лидер.

Токаев также заявил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ, подчеркнув важную роль России в организации.

Он напомнил, что саммит СНГ пройдет в октябре под председательством Казахстана.