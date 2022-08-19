МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном подтвердил готовность Москвы содействовать инспекторам МАГАТЭ при поездке на Запорожскую АЭС, заявили в пресс-службе Кремля. Путин проинформировал Макрона о ходе продуктовой сделки

"С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и Франции подтвердили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ для оценки реальной обстановки на объекте.

Сообщается также, что Путин обратил внимание Макрона, что обстрелы Запорожской области украинскими войсками создают опасность возникновения масштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий.

В пресс-службе Кремля добавляют, что "президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам".

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных с целью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

В данный момент МАГАТЭ планирует второй визит делегации на Запорожскую АЭС. Как ранее сообщал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, работа по организации поездки активизируется с возвращением гендиректора агентства Рафаэля Гросси из отпуска.