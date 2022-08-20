МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет газета Financial Times. СМИ: экономика Европы загибается от засухи и высоких цен на газ

Как отмечает газета, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.

Издание также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".

В то же время издание утверждает, что в дальнейшем "наибольшее влияние" на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны "не смогут полностью заменить".

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.