Financial Times отметила стойкость российской экономики на фоне санкций
Financial Times: на фоне санкций экономика России держится лучше, чем прогнозировалось
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, пишет газета Financial Times.
Как отмечает газета, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.
Издание также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".
В то же время издание утверждает, что в дальнейшем "наибольшее влияние" на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны "не смогут полностью заменить".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.