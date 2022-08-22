МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,7% 3,65% (факт)
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль) 0,2% 0,3%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ВОСА (15.09.2022, в заочной форме, вопрос одобрения сделки с заинтересованностью с банком РНКБ суммой более 10% стоимости активов ПАО)    
  RUB Татнефть — СД (о итогах исполнения бюджета ПАО за 1-7м2022, утверждение бюджета на 9м2022, состояние дебиторской и кредиторской задолженности ПАО за 1П2022)    
  RUB Русал — СД (вопрос об утверждении программы коммерческих облигаций)    