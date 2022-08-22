2022-08-22T09:05:35+03:00
2022-08-22T09:05:35+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220822/837846425.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 августа
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Новости
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https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые в понедельник, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:15
CNY
Китай — Решение НБС... ПРАЙМ, 22.08.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,7%
|3,65% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль)
|0,2%
|0,3%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ВОСА (15.09.2022, в заочной форме, вопрос одобрения сделки с заинтересованностью с банком РНКБ суммой более 10% стоимости активов ПАО)
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|RUB
|Татнефть — СД (о итогах исполнения бюджета ПАО за 1-7м2022, утверждение бюджета на 9м2022, состояние дебиторской и кредиторской задолженности ПАО за 1П2022)
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|RUB
|Русал — СД (вопрос об утверждении программы коммерческих облигаций)
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