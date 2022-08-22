МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Эксперты оценили в 45% вероятность наступления рецессии в США в течении 2022 года, следует из опроса, проведенного агентством Reuters. Число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало в августе

"Повышение (учетной ставки ФРС — ред.) в совокупности на 225 базисных пунктов с марта и дальнейшее повышение приблизили рецессию, и опрос показал вероятность в 45% того, что она наступит в течение этого года… и 50% шанс того, что она наступит в течение двух лет", — пишет агентство. Отмечается, что в июле показатель составлял 40%.

Согласно опросу, 37 аналитиков из 48 считают, что если США войдут в рецессию в течение следующих двух лет, она будет короткой и неглубокой, десять из них ждут долгую, но неглубокую, и только один прогнозирует долгую и глубокую рецессию.

Кроме того, инфляция в стране останется выше целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2% как минимум до 2024 года, средний показатель за этот год составит 8%, в следующем — 3,7%. Это будет вынуждать центробанк поднимать ставки.

"Устойчивая инфляция по-прежнему представляет наибольшую угрозу для экономики. Судя по всему, инфляция не замедляется в соответствии с планами. В таком случае, ставки должны быть намного более жесткими, в диапазоне 4-5%", — цитирует агентство старшего экономиста BMO Capital Markets Сэла Гуатьери (Sal Guatieri).

При этом опрос показал, что аналитики ждут повышения учетной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре после двух повышений на 75 базисных пунктов в июне и июле. Такие прогнозы поддерживают данные о замедлении годовой инфляции в США по итогам прошлого месяца.