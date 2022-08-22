ВАРШАВА, 22 авг — ПРАЙМ. Польша потребовала от всех стран ЕС перестать выдавать гражданам России шенгенские визы, заявил замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио. Эксперт считает, что Германия может поддержать невыдачу виз россиянам

Шинковский отметил, что сама Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.

"Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%", — сказал он.

При этом, по его словам, Польша требует "ввести такую ограничительную политику прекращения выдачи туристических виз на уровне ЕС".

В свою очередь экс-глава МИД и минобороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский выступил против запрета выдачи туристических виз всем без исключения россиянам. По этому поводу он написал в Twitter, что "коллективная ответственность неэтична и контрпродуктивна". Тем не менее, визовые анкеты для россиян должны содержать информацию "об истории трудоустройства". По его мнению, "консульские (сотрудники) могут проверять кандидатов на получение визы в социальных сетях".

Ранее замминистра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что Республика разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.