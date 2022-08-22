ВАШИНГТОН, 22 авг — ПРАЙМ. Четыре из пяти жителей Канады (80%) сократили свои расходы в последние месяцы из-за роста инфляции в стране, следует из данных социологического опроса, проведенного канадским Институтом Ангуса Рейда. Шольц отправился в Канаду в поисках замены российского газа

"Целых четыре из пяти опрошенных говорят, что они сократили расходы в последние месяцы", — говорится в отчете.

По данным института, этот показатель превышает данные за февраль, когда о сокращении расходов сообщали 74% опрошенных.

Отмечается, что 57% участников опроса вынуждены были в последние месяцы урезать свои необязательные расходы, 42% отложили крупную покупку, 41% стали меньше ездить на личном автомобиле, 27% сократили благотворительные пожертвования.

Согласно опросу, 76% канадцев в настоящее время испытывают стресс из-за денег. При этом женщины чаще беспокоятся о деньгах, чем мужчины, в частности, женщины в возрасте до 55 лет.

Опрос проводился онлайн с 8 по 10 августа, в нем приняли участие более 2,2 тысячи канадцев. Статистическая погрешность составляет около двух процентных пунктов.