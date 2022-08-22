МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Падение ВВП Великобритании в пандемийном 2020 году было пересмотрено до 11% с сообщавшихся ранее 9,3%, что делает его рекордным за 300 лет, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны и Банка Англии. ВВП Венгрии увеличился во втором квартале

"В 2020 году средний объем ВВП, как сейчас оценивается, показал снижение на 11%, показатель ухудшен на 1,7 процентного пункта", — сообщает ONS.

Показатель двухлетней давности стал худшим с 1709 года, когда ВВП Великобритании упал на 13,4%, следует из данных Банка Англии.

Падение ВВП в 1709 году связывают с наступлением особенно холодной зимы, известной в Британии как "Великий Мороз" (The Great Frost). Холода вызвали масштабный неурожай и уничтожили запасы ряда товаров, например винные бочки лопались от морозов. Это подорвало торговлю и спровоцировало экономический кризис в стране.