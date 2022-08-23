ООН, 23 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил выход во вторник из украинского Черноморска судна с кукурузой, которое направится в Турцию в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ. В Минобороны Турции назвали объем вывезенного украинского зерна в августе

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал движение одного торгового судна KAFKAM ETLER, отправляющегося 23 августа из Черноморска с 2437 тоннами кукурузы в Турцию в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении СКЦ.

По состоянию на 22 августа, общий тоннаж зерна и продовольствия, экспортированных из Одессы, Черноморска и Южного, составляет 721 449 тонн, сказано в сообщении.

"Сегодня СКЦ завершил досмотр трех идущих с Украины (I MARIA, ZUMRUT ANA, OCEAN S) и шести направляющихся туда (CANGA STAR, ASHBALTIC, AEOLOS, PEACE M, ANASTASIA, FPMC B201) судов. Все они получили разрешение на движение", — сказано в сообщении.

Группы инспекторов планируют провести в четверг досмотр трех прибывающих на Украину судов (DAYTONA DYNAMIC, ENEIDA, SILVER LADY) и трех отбывающих судов (DA LIANG, FILYOZ, KUBROSLI Y), сообщает СКЦ.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.