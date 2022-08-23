ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — ПРАЙМ. Финляндия замедлила процесс выдачи шенгенских виз россиянам, заявила глава правительства страны Санна Марин. В МИД заявили, что Москва не оставит решение Финляндии по визам без ответа

"Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических) виз россиянам, чтобы они не выдавались так быстро, как раньше", — сказала она на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий, проходящей в финской столице. Трансляцию выступления вел МИД Финляндии.

Марин также отметила, что республика не собирается прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы, "рассматривается вопрос о создании новой категории гуманитарной визы, которая позволит, например, посещать членов семьи в Финляндии".

По ее мнению, вопрос выдачи виз россиянам следует решать на европейском уровне и при этом Финляндия занимает "жесткую позицию".

"Иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", — заявила глава правительства.