МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. США ввели санкции против семи компаний, связанных с Китаем, из-за угрозы национальной безопасности, следует из опубликованного документа Минторга страны. СМИ: США опасаются несоблюдения санкций из-за сближения России и Турции

"Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный лист", — говорится в документе.

Подчеркивается, что правительство США классифицировало эти организации как действующие вразрез с национальной безопасностью или интересами иностранной политики Вашингтона. Их внесут в санкционный список с указанием места назначения в Китае.