МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Вероятность срыва мировой экономики в рецессию увеличивается, показывают результаты опросов, опубликованные во вторник. Под давлением инфляции, достигшей самых высоких уровней за несколько десятилетий, потребители вынуждены ограничивать себя в расходах, тогда как центральные банки продолжают агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики именно в тот момент, когда экономике нужна их поддержка. Маск спрогнозировал "пару лет" мягкой рецессии в США

Между тем цепочки поставок, еще не успевшие восстановиться от последствий пандемии коронавируса, вновь оказались под ударом из-за боевых действий на Украине и строгих коронавирусных локдаунов в Китае, которые вредят обрабатывающей промышленности.

Вышедшие во вторник индексы менеджеров по снабжению (PMI) для целого ряда стран — от Азии до Европы и США — указали на спад деловой активности и отсутствие особых надежд на кардинальное изменение ситуации в обозримом будущем.

"Попросту говоря, крайне высокий уровень инфляции вынуждает домохозяйства платить больше за товары и услуги, которые им необходимо покупать, а это означает, что на все остальное у них остается меньше денег", — говорит Пол Дейлс из Capital Economics.

"Это сокращение экономической активности и является главным фактором рецессии, — поясняет он. — Высокие процентные ставки тоже играют небольшую роль, но в действительности причина заключается в высокой инфляции".

Деловая активность в частном секторе США в августе сократилась второй месяц подряд, достигнув минимума за 18 месяцев, причем особенно заметный спад был отмечен в сфере услуг.

Опрошенные Reuters экономисты оценивают в 45% вероятность начала рецессии в США в течение года, а вероятность рецессии в течение двух лет оценивается в 50%. Правда, большинство из них считают, что рецессия будет кратковременной и неглубокой.

В еврозоне сложилась похожая ситуация: рост стоимости жизни вынуждает потребителей воздерживаться от трат, в результате чего деловая активность падает уже второй месяц подряд.

Мрачные данные удерживают пару евро/доллар США у 20-летнего минимума, а стремительное подорожание газа усугубляет положение дел, подталкивая Европу все ближе к рецессии.

В Великобритании, которая не является членом ЕС, темпы роста активности в частном секторе замедлились до крайне низких уровней: промышленное производство сократилось, а более крупный сектор услуг демонстрирует лишь небольшой рост, что предполагает приближение рецессии.

В Японии темп роста производственной активности снизился до 19-месячного минимума на фоне все более стремительного падения производства и новых заказов.

В Австралии составной PMI опустился ниже отметки 50, отделяющий зону роста активности от ее спада. Reuters: аналитики оценили вероятность рецессии в США этом году

Инфляция достигла максимумов за несколько десятилетий во многих странах, и их центральные банки проводят ужесточение денежно-кредитной политики для стабилизации цен.

Федеральная резервная система США в этом году подняла краткосрочные процентные ставки на 2,25 процентного пункта. Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что в сентябре ставки вновь будут повышены.

И все же, несмотря на агрессивную политику центробанка по отношению к инфляции, в этом и следующем году темпы роста цен в США, вероятно, будет оставаться намного выше целевого уровня ФРС.