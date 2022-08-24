ТОКИО, 24 авг — ПРАЙМ. Процесс выхода японских компаний из бизнеса в России второй месяц подряд полностью остановлен, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank. В Японии приняли закон, регулирующий санкции

Согласно материалам центра, 74 из 168 ведущих деятельность в РФ японских компаний к 21 августа заявили о сворачивании российского бизнеса. В период с 19 июня по 21 августа новые компании и вовсе перестали заявлять о сворачивании бизнеса в РФ.

При этом лишь шесть из этих 74 компаний полностью ушли с российского рынка, следует из пресс-релиза центра. В большинстве случаев — 48 из 74 — японские компании заявили о приостановке финансовых транзакций, экспорта и производства в РФ.

"В период с марта по апрель одна за одной компании объявляли о приостановке деятельности в РФ. Однако после этого тенденция стремительно замедлилась, а в июле число новых компаний, которые объявили о приостановке или выходе из бизнеса в РФ, упало до нуля. В большинстве случаев даже крупные компании избегали заявлений относительно будущего их бизнеса", — отмечается в документе.

Аналитики также отмечают, что одновременно с этим правительство Японии запросило ведущие компании о продолжении участия в российском проекте "Сахалин-2" после передачи его новому оператору.

"Отношение к ведению деятельности в РФ является неоднозначным даже в самой Японии", — резюмировали специалисты.