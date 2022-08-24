МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство России в 2022 году направит семь миллиардов рублей на разработку судового оборудования, что позволит достроить в ближайшие годы более 100 судов, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Правительство профинансировало компенсации бизнесу за использование СБП

"Введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении, где возникли сложности с достройкой морских танкеров, газовозов, рыбопромысловых, пассажирских и других судов. Прежде всего, из-за невыполнения партнерами своих обязательств и невозможности закупки за рубежом целого ряда комплектующих", — сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.

Он напомнил, что тема подробно обсуждалась на специальном совещании у президента России Владимира Путина на прошлой неделе.

"По поручению главы государства, правительство направит в текущем году семь миллиардов рублей на разработку, создание и внедрение наиболее важного судового оборудования. Это позволит подготовить собственные эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшее годы более 100 судов общей стоимостью свыше 500 миллиардов рублей", — отметил премьер.

Он также сообщил, что для замещения импортных компонентов отечественными образцами дополнительно потребуется 22 миллиарда рублей.

"Важно все средства использовать максимально эффективно, разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением", — подчеркнул глава правительства.