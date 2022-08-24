МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Краткосрочные дезинфляционные риски для российской экономики выросли, однако на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные факторы, говорится в материалах ЦБ. Банк России инициировал блокировку тысяч сайтов мошенников в 2022 году

"По оценкам Банка России, краткосрочные дезинфляционные риски выросли. Однако проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте", — пишет регулятор.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2022 году составит 12-15%, в следующем году — 5-7%, а к 4% вернется в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем. При этом зампред регулятора Алексей Заботкин в середине августа говорил, что Банк России пока считает равновероятной инфляцию в 2022 году внутри диапазона 12-15% из-за неопределенности ситуации с импортом.

По данным Росстата, пик годовой инфляции в стране пришелся на апрель, когда она составила 17,83%, а уже по итогам июля показатель замедлился до 15,1%. В то же время в месячном выражении в стране наблюдается дефляция — в прошлом месяце она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.

Банк России не раз заявлял, что происходящее в стране снижение цен нельзя назвать традиционной дефляцией и это лишь коррекция после инфляционного скачка весной. При этом Заботкин говорил, что ждет дальнейшего снижения цен в конце лета на фоне дезинфляционного эффекта от продовольствия. Он также отмечал, что ни в августе, ни в сентябре в рамках его определения "дефляции не будет, как ее никогда не было за всю современную историю РФ".