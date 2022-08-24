НУР-СУЛТАН, 24 авг — ПРАЙМ. Казахстан готов увеличить в Азербайджан экспорт сельскохозяйственных товаров на сумму, превышающую 300 миллионов долларов, при решении логистических вопросов, сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Токаев заявил, что торговля между Казахстаном и Россией развивается успешно

Президент Казахстана в среду прибыл с официальным визитом в Баку, где провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По их итогам Токаев выступил с заявлением для прессы.

"Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана – плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 миллионов долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота", — говорится в тексте заявления, которое размещено на сайте главы Казахстана.

Токаев отметил, что это задача двух правительств, о чем в среду договорились президенты.

По его словам, главы государств подробно обсудили развитие транспортно-логистической сферы между двумя странами. "Соответствующие поручения даны нашим правительствам, и нет никаких сомнений, что в этом направлении будут достигнуты конкретные результаты. Во всяком случае, со стороны Казахстана имеется абсолютная заинтересованность в развитии данного вида сотрудничества", — подчеркнул президент.

В июле министерство торговли и интеграции республики сообщало, что Казахстан выбрал Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта своей промышленной продукции.