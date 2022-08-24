ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Российская дипмиссия в США отвергла обвинения Вашингтона в ведении Москвой дезинформационной кампании о ситуации на мировом продовольственном рынке. В МИД заявили, что Россия полностью привержена "продуктовой сделке"

"Негативные процессы на продрынках начались задолго до специальной военной операции на Украине. Дальнейшее обострение перебоев в сельхозцепочках в мире произошло с введением странами Запада во главе с США самоубийственных санкций", — заявили в посольстве РФ в США в связи с публикацией ранее на этой неделе госдепартаментом США доклада, в котором ответственность за кризис на продовольственном рынке возлагается на Россию, а Москва обвиняется в ведении кампании по дезинформации.

По оценке российских дипломатов, статья содержит "огульные инсинуации" в адрес России и нарушает "законы логики и причинно-следственных связей".

"Призываем Вашингтон перейти от демагогии и пустых обещаний к реальному устранению препятствий на пути укрепления глобальной продовольственной безопасности", — резюмировали российские дипломаты.

"Несмотря на тиражируемые заверения о якобы действующих "изъятиях" из противоправных ограничений, частные компании по-прежнему опасаются проводить рутинные торговые операции с российскими экономоператорами. Это включает и запреты на заходы в порты, дискриминацию в страховании грузов, ограничения по "проводке" платежей. Невозможно говорить о нормализации ситуации в агросфере до восстановления цепочек поставок продовольствия, удобрений и сырья для их производства из России", — заявили в российской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что "Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков продуктов пропитания в мире" и заявили о заинтересованности в стабилизации рынков и готовности прилагать к этому все необходимые усилия.

​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.