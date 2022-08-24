ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил пяти судам выход из украинских портов в четверг в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. США купят украинское зерно для гуманитарной помощи Африке, заявил Блинкен

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход пяти судов, перевозящих в общей сложности 85 110 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении центра.

В частности, судно ASCANIOS (IMO 9276169) доставит из Южного в Германию 58 510 тонн кукурузы. MOHAMAD Y (IMO 8107000) направится из Одессы в Израиль с 11 тысячами тонн пшеницы на борту. Судно BELLIS (IMO 9381952) из ​​Одессы направится в Хайфу. На его борту 6 тысяч тонн сои. ORIS SOFI (IMO 8920282) отправится из ​​Южного в Турцию и доставит 5,9 тысячи тонн подсолнечного масла. Судно ZELEK STAR (IMO 9379117) отправится из Черноморска в Мерсин (Турция). На его борту 3,7 тысячи тонн гороха.

По состоянию на 24 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 769 986 тонн, отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.