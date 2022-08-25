События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 августа
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,2%
|0,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2022)
|1,5%
|1,8% (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (август)
|80,3
|79
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (август)
|97,7
|96
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (август)
|88,6
|86,8
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,933 млн
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|-0,9%
|-0,8%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|8,9%
|8,7%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|250 тыс
|253 тыс
|16:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|2,73%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.08)
|580,6 млрд долл (на 12.08)
|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022
|RUB
|М.ВидеоЭльдорадо — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|Белуга Групп — аудированная финансовая отчетность за 1П2022
|RUB
|РуссНефть — СД (вопросы созыва и проведения повторного ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220825/837884407.html