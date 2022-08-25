Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 243 тысяч за вторую неделю августа
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 августа, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 243 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным, до 253 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 245 тысяч с 250 тысяч заявок.