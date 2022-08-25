МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 по 19 августа снизились на 1,1% и достигли 574 миллиардов долларов, говорится в материалах ЦБ. Центробанк увеличил число запросов на блокировку телефонов мошенников

"Объем международных резервов по состоянию на 19 августа составил 574 миллиардов долларов США, сократившись за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.