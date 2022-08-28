Премьер Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздников и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина.
"Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", — говорится в сообщении.
Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей.
"И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", — добавил глава кабмина.
В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".
https://1prime.ru/state_regulation/20220828/837913172.html