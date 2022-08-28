МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздников и высоко оценил их достижения, сообщается на сайте кабмина. Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог

"Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс – ключевым в национальной экономике. Вы делаете всё для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства", — говорится в сообщении.

Мишустин также отметил ряд масштабных задач, стоящих перед отраслью, в том числе развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей.

"И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтёров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности", — добавил глава кабмина.

В завершение поздравления Мишустин выразил огромную благодарность ветеранам, "которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов".