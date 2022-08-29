МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Экономика России оказалось гораздо более устойчивой, чем ожидалось, передает CNN. Bloomberg: "жертвы" энергетического кризиса начали драку за газ

Отмечается, что уход из страны ряда крупных западных компаний и волны вводимых странами Запада санкций, направленных против экспорта жизненно важных энергоносителей и финансовой системы России, оказывают влияние, но не так, как многие ожидали.

Рубль действительно упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в начале этого года после начала операции, когда Запад заморозил около половины российских валютных резервов в размере 600 миллиардов долларов. Но с тех пор он восстановился до самого сильного уровня по отношению к доллару США с 2018 года, говорится в материале.

В значительной степени это результат пристального контроля за движением капитала и повышения процентных ставок весной, большая часть которых теперь отменена. Процентные ставки сейчас ниже, чем до 24 февраля, а центральный банк заявляет, что инфляция, достигшая пика почти в 18% в апреле, замедляется и будет составлять от 12% до 15% в течение всего года, напоминается в сюжете.

ЦБ также повысил свой прогноз ВВП на год и теперь ожидает, что он сократится на 4-6%. В апреле прогнозировалось сокращение от 8% до 10%. Международный валютный фонд также прогнозирует сокращение на 6%.

Уход ведущих западных платежных систем MasterCard и Visa почти не повлиял на внутренние платежи, потому что у ЦБ была своя альтернативная система платежей. Россия создала кредитную карту "Мир" и собственную систему обработки транзакций в 2017 году.

Также есть причина, по которой российские поклонники McDonalds и Starbucks все еще могут питаться фаст-фудом, отмечает Крис Уифер, партнер-основатель Macro Advisory Ltd., консалтинговой компании, консультирующей транснациональные компании в России и Евразии. С 2014 года многие западные бренды в России выполнили требование правительства и локализовали некоторые или все свои цепочки поставок. Поэтому, когда эти компании ушли, у россиянам получилось "относительно легко купить их и продолжать управлять ими, просто меняя обертку и упаковку".

Как отмечается, Международное энергетическое агентство сообщает, что доходы России от продажи нефти и газа в Европу в период с марта по июль этого года удвоились по сравнению со средним показателем за последние годы, несмотря на снижение объемов. Данные МЭА показывают, что поставки газа в Европу за последние 12 месяцев сократились примерно на 75%.

В то же время мартовский прогноз МЭА о том, что с апреля из-за санкций или их угрозы уйдет с рынка 3 миллиона баррелей в день российской нефти, не оправдался. Экспорт остался на прежнем уровне, хотя аналитики Rystad Energy отмечают небольшое падение летом: главным фактором стала способность России найти новые рынки в Азии.