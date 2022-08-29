События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)
|1,27
|1,27
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|-0,7%
|-2%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|10,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|10,7%
|10,4%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|3,46%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,9%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2022)
|5 млрд канад. долл
|3,3 млрд канад. долл
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
|20,5%
|19,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (август)
|95,7
|97,5
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(июль)
|10,698 млн
|11 млн
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,632 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022
|RUB
|Магнит — делистинг и отмена допуска ГДР к торгам на LSE /Лондонская фондовая биржа/
|RUB
|Белуга Групп — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220829/837923650.html