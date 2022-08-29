МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль) 1,27 1,27
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) -0,7% -2%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 10,8%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 10,7% 10,4%
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 3,46%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,9% 0,4%
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2022) 5 млрд канад. долл 3,3 млрд канад. долл
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) 20,5% 19,4%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (август) 95,7 97,5
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(июль) 10,698 млн 11 млн
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,632 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022    
  RUB Магнит — делистинг и отмена допуска ГДР к торгам на LSE /Лондонская фондовая биржа/    
  RUB Белуга Групп — СД (о созыве ВОСА)    