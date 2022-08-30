МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента России Максим Орешкин и министр финансов России Антон Силуанов станут участниками Московского финансового форума (МФФ) в 2022 году, в качестве модератора сессии приглашен председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Об этом говорится в публикации на сайте форума. Китай рассматривает возможность участия в ВЭФ, сказали в посольстве КНР

Московский финансовый форум, который проводится в столице с 2016 года, — это площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Мероприятие пройдет 8 сентября 2022 года в Центральном выставочном зале "Манеж". В нем традиционно примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов. Организаторами выступают министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы.

Добавляется, что в рамках деловых сессий также выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и другие.

"В рамках МФФ-2022 обсудят первые результаты оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот, перспективы реструктуризации долгов предприятий для восстановления финансовой устойчивости, унификацию порядка предоставления государственных субсидий. Также будут затронуты вопросы регулирования криптовалют в России, цифровизации процессов управления государственным имуществом, повышения финансовой и бюджетной грамотности граждан", — говорится на интернет-портале.

Кроме того, участники обсудят возможности трансформации налоговой системы, долговой политики России, а также процессов социального обеспечения. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Финансовый суверенитет России: миф или реальность".