МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Резервный фонд правительства России за шесть месяцев текущего года увеличился на 1,99 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июнь 2022 года.

"За первое полугодие 2022 года в сводную роспись внесены изменения по увеличению объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 997,2 миллиарда рублей… и использованию бюджетных ассигнований в объеме 2 284,6 миллиарда рублей", — говорится в докладе.

Сообщается, что увеличение было достигнуто "в основном за счет дополнительных нефтегазовых доходов и отдельных видов ненефтегазовых доходов в сумме 1 623,4 миллиарда рублей, остатков неиспользованных в 2021 году средств федерального бюджета – 254,9 миллиарда рублей, перераспределения бюджетных ассигнований по решениям соответствующих комиссий Федерального собрания и правительства Российской Федерации – 112,1 миллиарда рублей".

В докладе отмечается, что за первое полугодие 2022 года через резервный фонд всего было распределено 4,4 триллиона ассигнований, что в 1,9 раза, или почти на 2 триллиона рублей, превышает законодательно установленный объем (2,3 триллиона рублей).

Дополняется, что большая часть средств была направлена на финансирование мер государственной поддержки по стабилизации экономики и устойчивому экономическому развитию в условиях санкционного давления, на эти цели было выделено 863,9 миллиарда рублей. Была профинансирована деятельность по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также развитию инфраструктуры дорожного хозяйства — 138,7 миллиарда рублей, на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с COVID-19 было направлено 57,9 миллиарда рублей.

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства из фонда направляются на социально значимые цели.