ООН, 31 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил выход из украинских портов в среду трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, сообщили в СКЦ.

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (31 августа – ред.) трех судов, перевозящих в общей сложности 107 000 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Судно MARAN ASTRONOMER повезет из Южного в Испанию 74 500 тонн кукурузы. LADY AILLAR с 27 000 тонн кукурузы пойдет также из Южного – в Испанию. Корабль HAZAR S повезет из Черноморска в Турцию 5500 тонн кукурузы.

Кроме того, рейс судна "АФАНАСИЙ МАТЮШЕНКО" из Черноморска в Турцию с 3000 тонн пшеницы отложен с сегодняшнего дня на 31 августа.

По состоянию на 30 августа, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 445 016 тонн. Всего на данный момент разрешено 133 рейса (73 входящих и 61 исходящий), сказано в сообщении.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.