МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В условиях наступающей осени и растущих цен на газ и электричество страны Европы придумывают разные методы экономии, иногда весьма неординарные и радикальные. Как им в этом поможет обтирание влажной тряпкой, хворост и свечи — в материале РИА Новости. Европа испугалась повторения 2008 года: первый крах на подходе

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Оператор магистральных электросетей Финляндии Fingrid сообщил, что зимой магазинам в стране, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов.

Помимо этого, в Финляндии изучают возможность ночной работы из-за дороговизны дневного электричества, особенно в малых и средних отраслях промышленности, которые до сих пор работали в основном днем. Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, где работу выполняют роботы.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

В Чехии в первую очередь задумались о том, что большое количество электроэнергии потребляют вузы. В этой связи чешских студентов могут перевести на дистанционное обучение из-за роста цен на электричество. По словам председателя Совета высших учебных заведений республики Милана Поспишила, оплатить счета за электричество в 2023 году на фоне резкого повышения тарифов вузы не смогут без поддержки государства.

ХВОРОСТ, СВЕЧИ И ПРИЗЫ

Некоторые страны оригинально подошли к ситуации. Так, в Польше гражданам страны разрешили собирать хворост в лесах, чтобы не замерзнуть холодными ночами осени и зимы. Эксперт считает, что европейские СПГ-терминалы заработают на максимуме

Правда, собирать хворост можно только после обучения и за соответствующую плату. Так, граждане могут собирать в лесах только упавшие ветки, но отламывать их от деревьев запрещено, даже если они выглядят сухими. При этом толщина ветки не должна быть больше семи сантиметров.

В Швейцарии выступили с другим не менее интересным предложением. Глава Федеральной комиссии страны по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.

В Литве же решили простимулировать население финансами — имущественный банк страны совместно с министерством финансов проведет соревнования по экономии среди предприятий, а также жителей, наиболее оригинально экономящие граждане получат призы. Отмечается, что три госпредприятия, которые сэкономят больше всего ресурсов, получат от банка по 50 тысяч евро на обновление помещений, а их коллективы будут приглашены на церемонию награждения. Старт соревнований – 2 сентября, они продлятся до конца года.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

В Великобритании исходят из того, что из-за растущих цен на электроэнергию ряд жителей будут просто не в состоянии платить по счетам. В этой связи власти нескольких британских городов предложили организовать общественные пункты обогрева для тех жителей, которые не смогут оплатить счета за электроэнергию предстоящей зимой. Идею общественных пунктов обогрева поддержали муниципалитеты Бирмингема, Бристоля, Данди, Глазго и Абердина. Согласно инициативе, местами обогрева могут стать общественные центры и библиотеки.

Чтобы предотвратить ситуацию неплатежеспособности, в Великобритании советуют экономить. Так, газета Evening Standard дала британцам более 20 советов по экономии электроэнергии на фоне роста счетов. В частности, она предлагает заделать оконные и дверные щели, отключать бытовую технику из сети, когда она не используется, перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике, принимать душ, а не ванную, выключить отопление в нежилых комнатах, а в остальных уменьшить температуру.

Жители английского города Маркет Дрейтон уже испытывают на себе серьезное удорожание энергии. Местные жители, вне зависимости от уровня дохода, вынуждены сокращать потребление газа и электричества. Многие смотрят телевизор в темноте, кто-то для освещения использует фонарики в телефонах, кто-то реже заваривает чай, а кто-то готовит еду на улице, чтобы не включать плиту.

НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ

Министерство горного дела и энергетики Сербии рекомендовало в первую очередь бюджетным организациям и учреждениям экономить электроэнергию. Так, рекомендуется рациональное использование освещения, ограничение работы декоративного освещения, использование LED-приборов, замена оконных и дверных проемов для увеличения энергоэффективности, установка солнечных панелей, переход с отопительных электроприборов на другие источники отопления, использование тепловых насосов. Премьер Греции упрекнул Россию в высоких ценах на газ

По оценкам сербского министерства, такой подход должен привести к снижению расхода энергии на 15% относительно того же периода прошлого года.

Президент Сербии Александр Вучич на своем примере показал, как каждый может внести вклад в снижение энергопотребления. По собственному заявлению, Вучич выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии.

СОВЕТЫ НА ВЕС ЗОЛОТА

Ряд советов по экономии стали давать жителям немецкие политики. Так, премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.

Министр экономики Роберт Хабек предложил использовать специальные экономные лейки для душа. Сам он признавался, что в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа". Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер пошел дальше и заявил, что в связи с ростом цен на электричество посещение спа-центров грядущей зимой необходимо приравнять "к той роскоши, от которой следует добровольно отказаться".

Основной поставщик и продавец природного газа в Берлине компания GASAG озаботилась физподготовкой населения, предложив бегать по лестнице и надевать два свитера, чтобы пережить зиму в условиях энергетического кризиса.

В ГЕРМАНИИ ЭКОНОМЯТ ПО-НОВОМУ

В конце августа в кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в энергоснабжении "этой и следующей зимой". По инициативе правительства жильцам квартир и домов в ФРГ будет позволено в добровольном порядке понижать температуру в жилых помещениях при условии, что есть юридически зафиксированная "самая низкая температура", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб. Между двух веселых труб: кто управляет ценами на газ

Под раздачу в этот раз попали владельцы частных бассейнов и купален — им будет запрещен "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях будет снижена на 1 градус – до 19 градусов Цельсия, в общественных учреждениях запрещается повышение температуры выше 19 градусов. Будет запрещен обогрев помещений общего назначения, в котором люди "не находятся долговременно". Теплая вода для мытья рук будет отключена, либо ее температура будет снижена до минимума.

Среди других мер – ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз". Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки.

Краткосрочные меры должны вступить в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА

Не очень рассчитывая на правительство, сами жители проявляют изобретательность. Так, житель небольшого немецкого города Нейенхаген под Берлином намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги за счет самодельных горелок из туалетной бумаги. Он засунул целый рулон туалетной бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег. В результате получилась своего рода небольшая самодельная печь, которая довольно быстро согревала его комнату. И даже когда он гасил ее, печь какое-то время еще держала тепло. Для экономии мужчина намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.

В Италии тоже не обошлось без частной инициативы. Владельцы ресторанов, баров пиццерий из различных городов Италии стали размещать на окнах и дверях своих заведений платежные квитанции за свет и газ, объявляя о росте энерготарифов за год втрое и требуя соответствующих мер поддержки от правительства. Кампанию продвигает Итальянская федерация общественных заведений (Fipe), которая входит в национальную ассоциацию итальянских предпринимателей Confcommercio, а также мелкие региональные объединения

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРИ

Франция, как заявил на днях кабмин страны, находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с энергетикой. Правительство уже приняло ряд жёстких мер по экономии электроэнергии. Так, в целях экономии электроэнергии в стране будет расширен запрет на световую рекламу, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговым точкам придётся выключить световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снизить яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами. Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80%

Правительство соседней Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно утвержденному плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени.

В конце июля премьер-министр Педро Санчес предложил и вовсе диковинную меру: политик отказался от галстука и призвал других граждан последовать его примеру, чтобы сэкономить энергию на кондиционировании воздуха.

КОНДИЦИОНЕР ИЛИ МИР

В Италии действуют ограничения, которые пока прежде всего лимитируют использование кондиционеров. Еще в апреле премьер Марио Драги предложил соотечественникам сделать выбор между кондиционером и миром на Украине. Вскоре Совмин Италии принял декрет, в соответствии с которым температура воздуха во всех государственных и образовательных учреждениях летом не должна с помощью кондиционера охлаждаться ниже 27 градусов, а в зимнее время – превышать 19 градусов. В случае нарушения этих ограничений предусмотрены штрафы в размере от 500 до 3 тысяч евро. В июле, когда Рим стал всерьез рассматривать угрозу полного прекращения поставок газа из России, местные СМИ сообщили о том, что правительство работает над новым пакетом мер, и на сей раз речь может зайти о температурном режиме для частных офисов и жилых помещений. Однако непонятно, каким образом будет контролироваться исполнение этого распоряжения.

СДАЮ СТАРЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Правительство Греции заверяет, что энергетическая безопасность страны обеспечена, но премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал греков "немного изменить привычки" для сокращения потерь электричества и экономнее пользоваться кондиционерами. Среди мер в подготовленном правительством плане энергосбережения — рациональное использование систем отопления и охлаждения, экономия в освещении, включая уличное. Всех сотрудников государственного сектора просят выключать персональные компьютеры, свет и электроустройства, которые не используются.

Запущена также программа "Утилизация — замена устройства" по замене старых энергоемких кондиционеров и холодильников. Подавшие заявки получат субсидии на частичную оплату нового устройства.

СТРАНЫ ПЕЧЕЙ И КОТЛОВ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на днях, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности, в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров. В Польше, где тоже повсеместно пользуются котлами, премьер-министр Матеуш Моравецкий в середине июля поручил государственным предприятиям срочно купить 4,5 миллиона тонн угля.