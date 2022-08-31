МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило белорусское госагентство Белта. Банки стран ШОС приняли план поддержки внутрирегионального сотрудничества

"О предстоящем саммите в Узбекистане шла речь и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На полях ШОС президенты Беларуси и России договорились провести встречу", — отмечает издание.

Как сообщает агентство, российский и белорусский лидеры "обсудили не только данные планы, но и график дальнейших контактов в целом, а также белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и мире".

Саммит глав государств-членов ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.