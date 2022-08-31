События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 сентября
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)
|52,5
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2022)
|3%
|3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-3,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2022)
|-0,3%
|1,5%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август)
|50,4
|50,2
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,168%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)
|11%
|8,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)
|0,1%
|0,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-1,6%
|-0,4%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|48,7
|48,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|48,5
|48
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49
|49
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,8
|49,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,7
|49,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|46
|46
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,98%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июль)
|6,6%
|6,6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|243 тыс
|248 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2022)
|-4,6%
|-4,5%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2022)
|10,8%
|10,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|-1,5%
|-0,5%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,3
|51,3
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август)
|49,9
|49
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
|52,8
|52
|22:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (август)
|50,3
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.08)
|574 млрд долл (на 19.08)
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность за 2кв2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (о составах комитетов СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837948932.html